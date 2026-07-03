Проект «Некнига» помогает авторам осознать ценность своего опыта – эксперты

11:43, 03 июля 2026, ПАИ

Проект «Некнига» обсудили на круглом столе «Бизнес с женским характером», который прошёл в медиацентре ПАИ в рамках проекта «ПАИ. Экспертиза». Основатель и продюсер проекта «Некнига» Ольга Новикова объяснила, что книга отражает путь, который проходят профессионалы в своём деле: от понимания ценности своего опыта до создания полноценной истории.

Ольга Новикова подчеркнула важность того, что этот проект помогает участникам осознать свой опыт и превратить его в историю, которой они могут поделиться с другими. «Каждый автор проходит путь не только как писатель, но и как наблюдатель, со стороны анализируя свой опыт. Возвращаясь к своему пути, он понимает, для чего он эти события проживал и как может дальше этим опытом делиться», – поделилась она.

Своим мнением о проекте поделилась Вита Попова – соавтор книги, эксперт и преподаватель в индустрии красоты, спикер профессиональных мероприятий и образовательных проектов правительства Москвы, автор обучающих программ, направленных на развитие профессионального мышления и системного подхода. Она согласилась, что проект помогает авторам осознать свой опыт, превратить его в историю и увидеть, сколько они уже сделали в жизни.

«Когда ты потом читаешь то, что написала, то понимаешь свою ценность. Мы же привыкли смотреть на других и задаваться вопросом: где он, а где я. А тут ты понимаешь: я столько, оказывается, могу – и это всё тоже очень ценно. Ты понимаешь себя и ловишь этот кайф», – поделилась она. По её словам, проект больше про трансформацию пути и опыта, чем про писательство как таковое.

Тренер по голосу и речи, преподаватель федеральной школы радио и телерадио Юлия Семёнова добавила, что очень важно не только прописывать, но и проговаривать свою историю. «Важно уметь проговорить вслух на большую аудиторию то, что в тебе есть. Это про ценности, про осознание. И прежде всего это важно для человека, который это делает. Давайте признаем: всё, что мы делаем в этой жизни, мы делаем прежде всего для самих себя. Мы – самый главный герой нашей жизни, но мы забываем о том, что должны быть ещё и самыми главными фанатами себя» – сказала она.

Юлия Семёнова обратила внимание, что проговаривание и документирование своего опыта помогают лучше понять собственную ценность и трансформировать личные достижения в полезный контент для других.

Отметим, «Некнига» – авторско-продюсерский литературный проект, в рамках которого предпринимателям, экспертам, наставникам и людям с большим жизненным опытом помогают делиться своими историями, трансформируя их в тексты, которые впоследствии входят в тематический сборник. Среди авторов книги «Как почувствовать свой ритм и жить в гармонии с собой» – представители различных сфер: педагогики, медицины, музыки, науки, спорта, архитектуры и других.