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Экономика

Женское предпринимательство обсудят на круглом столе в медиацентре ПАИ

Круглый стол на тему «Бизнес с женским характером» пройдёт в медиацентре Псковского агентства информации в рамках проекта «ПАИ. Экспертиза» сегодня, 2 июля, в 15:00.

Эксперты обсудят, в чём заключается специфика современного ритма жизни бизнесвумен, почему женский подход к бизнесу часто отличается от мужского, существует ли идеальный график работающей мамы. Они также назовут главные ресурсы, необходимые женщине для старта и ведения своего дела, и лайфхаки, которые помогают сохранять энергию, когда силы на исходе.

В медиацентр ПАИ придут тренер по голосу и речи, публичным выступлениям и навыкам продаж, преподаватель федеральной школы радио и школы телерадио на Шаболовке Юлия Семёнова, эксперт и преподаватель в индустрии красоты Вита Попова, основатель и продюсер проекта «Некнига», медиапродюсер профессионального пространства по коммуникации «Голос тренера», тренер по голосу и речи, спикер, методолог, автор обучающих программ для развития навыков команд продаж, автор книг и песен, певица Ольга Новикова, руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова, заместитель председателя регионального отделения «Опоры России» Ирина Григорьева, педагог-психолог, писатель, автор и куратор социальных проектов и клубов «Семейные страницы» и «Новая глава. Клуб позднего материнства» Елена Кокорина, а также участницы проекта «Мама-предприниматель» – основатель бизнеса по производству натуральной косметики «Лаборатория Лианы Вагановой» Лиана Ваганова и автор городских проектов «Супермама» и «Город счастливых семей» Дарина Ватчеева.

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