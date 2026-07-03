Главврач псковской скорой помощи: Маленьких детей нельзя выпускать из виду ни на минуту

15:30, 03 июля 2026, ПАИ

Нельзя выпускать из виду маленьких детей ни на минуту, предупредил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В любой момент может произойти всё что угодно. Мы буквально каждый день выезжаем к детям, обожжённым кипятком, или тем, кто что-то мелкое сунул себе в рот или нос. Каждую неделю дети травятся найденными таблетками и химией. И ещё прошу водителей: во дворах буквально ползите. Я каждый день вижу статистику сбитых и стукнутых детей на самокатах и велосипедах», – отметил Денис Сачков.

Спикер порекомендовал также внимательно следить за детьми на пляже и не идти в воду в состоянии алкогольного опьянения. «В этом году утонули уже восемь человек», – сообщил Денис Сачков.