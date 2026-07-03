Борис Елкин пожелал сотрудникам Госавтоинспекции спокойных смен

16:03, 03 июля 2026, ПАИ

С 90-летием со дня образования Госавтоинспекции поздравил сотрудников службы глава Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Глава города выразил признательность тем, кто ежедневно стоит на страже безопасности псковских дорог. На торжественном мероприятии в знак уважения к их непростой службе, профессионализму и самоотдаче он вручил сотрудникам Госавтоинспекции благодарственные письма.

Особые слова благодарности он выразил ветеранам службы. «Ваш опыт и верность долгу служат надёжной опорой для молодого поколения сотрудников и задают высокую планку для всей команды», – подчеркнул Борис Елкин.

Он также пожелал всем сотрудникам Госавтоинспекции благополучия, спокойных смен и надёжных, дисциплинированных участников движения.