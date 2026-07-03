Начался приём документов в ординатуру ПсковГУ

15:24, 03 июля 2026, ПАИ

С 6 июля в ПсковГУ начинается приём документов на обучение по программам ординатуры на 2026/2027 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Специальности (очная форма, два года) – педиатрия: пять бюджетных и пять платных мест; терапия: одно бюджетное и девять платных мест.

Приём документов ведётся с 6 по 24 июля. Вступительные испытания пройдут в форме тестирования с 27 по 31 июля. За индивидуальные достижения можно получить дополнительные баллы: диплом с отличием, стаж работы, публикации, статус ветерана или участника СВО.