В минздраве объяснили, как в Псковской области решают вопрос нехватки детских лор-врачей

16:07, 03 июля 2026, ПАИ

В минздраве Псковской области прокомментировали обращения жителей о доступности детских врачей-оториноларингологов. Поводом стало одно из последних сообщений, поступивших через систему обратной связи, – родители из Великих Лук пожаловались на сложности с записью к лор-врачу.

Как отметили в региональном минздраве, дефицит узких специалистов остаётся проблемой не только для Псковской области, но и для многих других субъектов страны. Для привлечения врачей действуют меры поддержки: специалистам предоставляют подъёмные выплаты при трудоустройстве, компенсацию аренды жилья, служебное жильё и льготную ипотеку.

Сейчас в детской поликлинике великолукского филиала детской областной больницы работают два врача-оториноларинголога. Приём ведётся четыре дня в неделю, а в экстренных случаях детей осматривают в стационаре. На период отпусков к работе привлекают врачей-совместителей.

В минздраве также напомнили, что при ангине первичную медицинскую помощь ребёнку оказывает педиатр. Именно он назначает лечение, в том числе при необходимости антибактериальную терапию. К лор-врачу пациентов направляют при рецидивирующем или нетипичном течении заболевания.

Кроме того, жителей проинформировали, что записаться на приём к врачу можно через чат-бот в мессенджере MAX, а также на порталах «Госуслуги» и «К врачу». Для оценки качества медицинской помощи продолжает работать система обратной связи через QR-коды.

В 2025 году в систему здравоохранения Псковской области удалось привлечь почти 100 новых врачей.