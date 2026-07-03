Председатель Псковского облсовпрофа поздравил белорусских коллег с Днём независимости республики

15:22, 03 июля 2026, ПАИ

С Днём независимости Белоруссии поздравил коллег председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Этот день имеет особое значение не только для вашей страны, но и для всех нас, россиян. Наши братские народы исторически связаны неразрывными узами, общим героическим прошлым, глубоким духовным родством и бережным, уважительным отношением к нашим добрым традициям», – сказал он.

По словам лидера объединения, для псковских профсоюзов Белоруссия является добрым соседом, надёжным партнёром и верным товарищем. «Мы искренне гордимся тем, что на протяжении многих лет между нашими организациями выстроено и успешно развивается крепкое профсоюзное сотрудничество», – подчеркнул Игорь Иванов.

Он также добавил, что в части защиты социально-экономических прав и законных интересов человека труда псковские и белорусские профсоюзы всегда выступают единым фронтом.

«Мы едины в наших стремлениях, мы солидарны в наших действиях. И именно в этом единстве, взаимной поддержке и истинной профсоюзной солидарности кроется наша общая сила», – отметил председатель облсовпрофа. Он пожелал белорусским коллегам мирного неба над головой, созидательной энергии, стабильности и процветания, а каждому жителю Белоруссии – крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде.