Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посёлок Пушкинские Горы вошёл в список участников реалити-шоу «Продюсер города на миллиард»

Посёлок Пушкинские Горы вошёл в список участников реалити-шоу «Продюсер города на миллиард», сообщили ПАИ в Туристско-информационном центре Псковской области.

«У каждого города – свой характер, свои герои, свои конфликты, свои смешные и сложные истории. Где-то оживает наследие и чтут купеческое прошлое города. Где-то появляются новые маршруты и городские коллаборации. Где-то возрождают старинную суконную фабрику. И именно эти истории будут показывать в сериале – малые города и люди, у которых получается. Проекту нужны люди из этих городов и рядом с ними. Сценаристы, режиссёры, операторы, журналисты, блогеры, SMM-специалисты, фотографы, предприниматели и все, кто умеет замечать истории вокруг себя», – рассказали в ТИЦ.

Жители Пушкинских Гор до 5 июля могут отправить заявку на участие в медиалаборатории. «Вы будете продумывать сюжетные арки для всех городов, а дальше – собирать материал на местах, снимать рилз-сериал и делать так, чтобы город стал заметным», – отметили в ТИЦ.

Ссылку на заявку можно найти в соцсетях ТИЦ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






03 июля 2026

Автоинспекторы провели масштабный рейд на дорогах Псковской области

03 июля 2026

Более 300 тысяч обращений обработали газовые компании в Псковской области с начала года
03 июля 2026

Объявлены номинации нового сезона премии «Больше, чем путешествие»
03 июля 2026

Как отпраздновать Ивана Купалу без трагедий: советы МЧС
03 июля 2026

Вода на двух пляжах в Псковской области оказалась непригодна для купания
03 июля 2026

Почти 19 тысяч тонн фруктов и ягод ввезли в Россию через Псковскую область за месяц
03 июля 2026

Омбудсмены СЗФО обсудили в Пскове защиту исторической памяти
03 июля 2026

Три педагога из Псковской области представили регион на всероссийском форуме в Москве

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...