Посёлок Пушкинские Горы вошёл в список участников реалити-шоу «Продюсер города на миллиард»

15:52, 03 июля 2026, ПАИ

Посёлок Пушкинские Горы вошёл в список участников реалити-шоу «Продюсер города на миллиард», сообщили ПАИ в Туристско-информационном центре Псковской области.

«У каждого города – свой характер, свои герои, свои конфликты, свои смешные и сложные истории. Где-то оживает наследие и чтут купеческое прошлое города. Где-то появляются новые маршруты и городские коллаборации. Где-то возрождают старинную суконную фабрику. И именно эти истории будут показывать в сериале – малые города и люди, у которых получается. Проекту нужны люди из этих городов и рядом с ними. Сценаристы, режиссёры, операторы, журналисты, блогеры, SMM-специалисты, фотографы, предприниматели и все, кто умеет замечать истории вокруг себя», – рассказали в ТИЦ.

Жители Пушкинских Гор до 5 июля могут отправить заявку на участие в медиалаборатории. «Вы будете продумывать сюжетные арки для всех городов, а дальше – собирать материал на местах, снимать рилз-сериал и делать так, чтобы город стал заметным», – отметили в ТИЦ.

Ссылку на заявку можно найти в соцсетях ТИЦ.