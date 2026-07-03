Главврач Псковской станции скорой медпомощи стал гостем программы «Анамнез». Главное

16:35, 03 июля 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 3 июля. Гостем студии стал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков. Поговорили о профилактике смертности от внешних причин.

Главное:

– Причина всех смертей этого характера – человеческий фактор и злоупотребление алкоголем. В группе риска – люди трудоспособного возраста.

– Первое место в статистике занимают ДТП. За первое полугодие пострадали 396 человек, погибли 32. Второе место – отравление алкоголем и наркотиками (88 пострадали, один погиб). Третье место – утопления (12 пострадали, две смерти). Четвёртое место – пожары (79 пострадали, 23 погибли). Пятое место – падение с высоты (пострадали 47, из них три смерти). По всем причинам наблюдается незначительный рост.

– Падения детей из окон в этом году не зафиксировано. Однако родители не должны терять бдительность.

– Важно в первые минуты правильно оказать помощь пострадавшему. Алгоритм действий: набираем номер 103 или 112. Внимательно слушаем и получаем консультацию диспетчера, чем можно помочь до приезда скорой.

– 15 выпускников Псковского медколледжа намерены устроиться на работу в скорую помощь в этом году.