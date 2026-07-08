Псковские технологические компании смогут получить гранты до 250 млн рублей на развитие проектов

12:05, 08 июля 2026, ПАИ

Возможности сотрудничества обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с гендиректором Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павлом Дворниченко, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере MАХ.

«Центр предлагает уникальный комплекс мер поддержки малых технологических предприятий (МТК). Это и льготные кредиты, и возможность выхода на крупных федеральных заказчиков. Ключевой инструмент – предоставление грантов на доработку продукции под технические требования крупных заказчиков. Максимальный размер – до 250 млн рублей», – уточнил Михаил Ведерников.

Средства можно направить на создание образцов, испытания, сертификацию, расширение производства и опытно-промышленную эксплуатацию. Это помогает преодолеть барьеры при выходе на рынок госкорпораций и открывает новые возможности для импортозамещения продукции.

«В Псковской области в группу МТК попадают пока семь предприятий, но заинтересованных гораздо больше. Для детального погружения в тему планируем организовать встречу на базе центра «Мой бизнес», где наши предприниматели смогут узнать все возможности получения грантов», – анонсировал Михаил Ведерников.