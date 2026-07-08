Псковские эксперты выступили на главной промышленной выставке России

17:47, 08 июля 2026, ПАИ

Главная промышленная выставка России «Иннопром-2026» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. В рамках деловой программы сотрудники Фонда инвестиционного развития Псковской области выступили в качестве спикеров на сессии, посвящённой ключевым трендам роботизации промышленности в регионах России. Об этом ПАИ сообщили в фонде.



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



На встрече обсудили вопросы о доступных инструментах государственной и региональной поддержки.

«Участие в «Иннопром-2026» подтвердило высокий интерес к псковским промышленным проектам, позволило наладить новые партнёрские контакты и определить перспективные направления для привлечения инвестиций в регион», – отметили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.