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Экономика

Псковские эксперты выступили на главной промышленной выставке России

Главная промышленная выставка России «Иннопром-2026» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. В рамках деловой программы сотрудники Фонда инвестиционного развития Псковской области выступили в качестве спикеров на сессии, посвящённой ключевым трендам роботизации промышленности в регионах России. Об этом ПАИ сообщили в фонде.

  • Делегация Псковской области выступила в качестве экспертов на главной промышленной выставке России
    Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области
  • Делегация Псковской области выступила в качестве экспертов на главной промышленной выставке России
    Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области

На встрече обсудили вопросы о доступных инструментах государственной и региональной поддержки.

«Участие в «Иннопром-2026» подтвердило высокий интерес к псковским промышленным проектам, позволило наладить новые партнёрские контакты и определить перспективные направления для привлечения инвестиций в регион», – отметили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

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