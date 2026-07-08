Псковская область и Центр поддержки инжиниринга и инноваций заключили соглашение о сотрудничестве
Правительство Псковской области и Центр поддержки инжиниринга и инноваций заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали губернатор региона Михаил Ведерников и генеральный директор центра Павел Дворниченко на площадке представительства правительства Псковской области при Правительстве РФ. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём канале в мессенджере MАХ.
Соглашение направлено на укрепление промышленного и инновационного потенциала региона, а также расширение возможностей для развития предприятий.
В рамках сотрудничества псковские компании смогут воспользоваться новыми инструментами поддержки, включая грантовое финансирование, льготное кредитование и экспертное сопровождение проектов.
Меры поддержки будут доступны как малым технологическим предприятиям, так и более крупным компаниям, реализующим проекты в сфере промышленности и инноваций. Ожидается, что взаимодействие с центром поможет предприятиям региона развивать новые продукты, повышать конкурентоспособность и расширять возможности выхода на федеральные рынки.
Технологии для здоровья. В псковской ОЭЗ «Моглино» открылось производство диагностических тестов
Псковская область и Центр поддержки инжиниринга и инноваций заключили соглашение о сотрудничестве
Псковские технологические компании смогут получить гранты до 250 млн рублей на развитие проектов
Самозанятые в Псковской области могут получить оплачиваемый больничный: как это работает