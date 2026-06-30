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Общество

В Пыталовском районе обвиняемый в покушении на убийство бывшей жены предстанет перед судом

В Пыталовском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство бывшей жены и нарушении режима административного надзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: ПАИ

На скамье подсудимых – 46‑летний местный житель. Его обвиняют в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ) и в двух эпизодах уклонения от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ).

Утром 17 мая этого года в доме в Пыталовском округе между мужчиной и его бывшей супругой вспыхнула ссора. В разгар конфликта он схватил нож и нанёс женщине не менее двух ударов в левую часть грудной клетки. Довести дело до трагедии не дали сотрудники полиции – они вовремя пресекли нападение. Пострадавшую увезли в больницу, врачи оказали ей экстренную помощь.

Кроме того, выяснилось, что в течение 2026 года мужчина дважды нарушал правила административного надзора: без разрешения уезжал за пределы Псковской области.

Теперь разбираться в деле будет суд. По статье о покушении на убийство мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы, за уклонение от надзора – до года тюрьмы.

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