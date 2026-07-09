Пскович задержан в Якутии: сорвал стоп‑кран и «стрелял» в полицейских зонтом

08:16, 09 июля 2026, ПАИ

Пскович сорвал стоп-кран в поезде Благовещенск – Нижний Бестях и оказывал сопротивление при задержании, «стреляя» в полицейским зонтом. 26-летний мужчина задержан сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Об этом ПАИ сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Сообщается, что в дежурную часть Северо‑Восточного линейного управления МВД России на транспорте поступила информация о неадекватном пассажире, который сорвал стоп‑кран, в результате чего поезд совершил экстренное торможение. Мужчина также пугал своим поведением других пассажиров.

Наряд патрульно‑постовой службы задержал правонарушителя. В процессе общения с полицейскими он схватил зонт и, воображая, что это огнестрельное оружие, пытался вырваться, оказывая сопротивление. На станции Алдан мужчину сняли с поезда и доставили в дежурную комнату линейного пункта полиции.

Задержанный пояснил, что в последние дни употреблял алкоголь в больших количествах и во время следования поезда ему показалось, что он проспал свою остановку, поэтому он сорвал стоп‑кран и попытался выйти из вагона. По результатам медицинского освидетельствования признаков алкогольного или наркотического опьянения не выявлено.

В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (нарушение правил проезда и поведения на транспорте).