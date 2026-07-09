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В Пскове открылся межрегиональный форум по сохранению объектов всемирного наследия

В Пскове открылся VI Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов». В библиотеке имени И. И. Василёва началось пленарное заседание с участием руководителя управления Минкульта РФ по СЗФО Андрея Ермакова, передаёт корреспондент ПАИ.

Форум открылся вручением дипломов победителям IX Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». После пленарного заседания начнёт работу секция «Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне», на которой планируется обсудить реставрацию Псковской крепости, опыт института наследия по подготовке новых номинаций в Список Всемирного наследия, основные изменения законодательства в области охраны объектов культурного наследия и необходимость гармонизации градостроительной терминологии с терминами российского и международного законодательства об охране памятников.

Во второй день работы форума стартует секция «Популяризация культурного наследия: подходы и инструменты» и секция «Преемственность как основа сохранения наследия». Планируется заслушать несколько докладов, посвящённых сохранению храма Николы со Усохи XVI века, редким изданиям из фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, роли волонтёров в сохранении объектов культурного наследия, опыту по сохранению книжных памятников.

Форум проходит под эгидой комиссии по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел России.

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