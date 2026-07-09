Минпросвещения назвало рекомендуемые даты каникул на 2026–2027 учебный год

11:00, 09 июля 2026, ПАИ

Министерство просвещения России рекомендовало регионам график учебного процесса и школьных каникул на 2026–2027 учебный год. Согласно рекомендациям ведомства, учебный год должен начаться 1 сентября 2026 года, а последний звонок прозвенеть 26 мая 2027 года, сообщает ведомство.

Осенние каникулы школьникам предлагают провести с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Зимние каникулы рекомендуется установить с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, а весенние – с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Для учеников первых классов Минпросвещения рекомендует предусмотреть дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.

Летние каникулы, согласно рекомендациям, должны начаться 27 мая и продлиться до 31 августа 2027 года.

В министерстве также отметили, что продолжительность каждого периода школьных каникул должна составлять не менее девяти календарных дней.

Окончательное решение о сроках каникул принимают региональные органы управления образованием и сами образовательные организации с учётом федеральных рекомендаций.