Приподнятые переходы и умные опоры для знаков появились в Псковской области
В Псковской области внедряют современные инженерные решения, направленные на повышение безопасности дорожного движения. На региональных дорогах устанавливают приподнятые пешеходные переходы и дорожные знаки на композитных стойках, сообщили ПАИ в региональном минтрансе.
Как сообщили специалисты, на трассе Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе уже оборудован приподнятый пешеходный переход. В ближайшее время аналогичный объект появится и в Опочецком округе на автомобильной дороге Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь.
Приподнятый переход совмещает функции пешеходного перехода и искусственной дорожной неровности. За счёт подъёма проезжей части до уровня тротуара водители вынуждены снижать скорость перед переходом, а пешеходы становятся более заметными для участников движения.
Кроме того, такая конструкция делает переход более удобным для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан, поскольку не требует спуска с бордюра.
Ещё одно нововведение внедряется в Стругокрасненском районе. Специалисты «Псковавтодора» начали устанавливать дорожные знаки на опорах из композитных материалов.
Главное преимущество таких стоек заключается в их конструкции: при столкновении с автомобилем они разрушаются и отклоняются в сторону, уменьшая тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия для водителя и пассажиров.
Кроме того, композитные материалы отличаются долговечностью. Такие опоры не подвержены коррозии, не гниют, устойчивы к воздействию противогололёдных реагентов и служат дольше традиционных металлических конструкций.
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