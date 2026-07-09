Приподнятые переходы и умные опоры для знаков появились в Псковской области

11:06, 09 июля 2026, ПАИ

В Псковской области внедряют современные инженерные решения, направленные на повышение безопасности дорожного движения. На региональных дорогах устанавливают приподнятые пешеходные переходы и дорожные знаки на композитных стойках, сообщили ПАИ в региональном минтрансе.

Как сообщили специалисты, на трассе Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе уже оборудован приподнятый пешеходный переход. В ближайшее время аналогичный объект появится и в Опочецком округе на автомобильной дороге Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь.

Приподнятый переход совмещает функции пешеходного перехода и искусственной дорожной неровности. За счёт подъёма проезжей части до уровня тротуара водители вынуждены снижать скорость перед переходом, а пешеходы становятся более заметными для участников движения.

Кроме того, такая конструкция делает переход более удобным для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан, поскольку не требует спуска с бордюра.

Ещё одно нововведение внедряется в Стругокрасненском районе. Специалисты «Псковавтодора» начали устанавливать дорожные знаки на опорах из композитных материалов.

Главное преимущество таких стоек заключается в их конструкции: при столкновении с автомобилем они разрушаются и отклоняются в сторону, уменьшая тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия для водителя и пассажиров.

Кроме того, композитные материалы отличаются долговечностью. Такие опоры не подвержены коррозии, не гниют, устойчивы к воздействию противогололёдных реагентов и служат дольше традиционных металлических конструкций.