Владимир Путин: Запас прочности энергосистемы России – один из самых высоких в мире

14:00, 09 июля 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства РФ и представителями регионов, главной темой которого стала работа топливного и транспортного секторов экономики. В нескольких регионах возникли проблемы с поставками топлива, особенно сложная обстановка в Крыму, где нет крупных сетей заправок, сообщает «Российская газета». Глава государства заявил, что у властей есть все ресурсы, чтобы держать ситуацию под контролем.

Владимир Путин поддержал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова о привлечении малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом: чем больше сеть, тем сложнее нанести ущерб её работе.

«Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире, – заявил Владимир Путин. – Нужно просто организовать работу, вместе с вертикально интегрированными компаниями договариваться быстрее, чтобы они тоже не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС».

Решения по помощи Крыму, где цены на топливо оказались выше, чем в других регионах из-за особенностей логистики, должны приниматься быстрее – все ресурсы для этого есть, подчеркнул президент. Он назвал трудности с топливом временными, связав их в том числе с желанием противника сорвать отпускной сезон на юге России. Киев, по словам Путина, хочет нанести ущерб экономике РФ, но главная задача – создать нервозность в обществе, однако она невыполнима.

Президент поручил обеспечить потребности в топливе госорганов и силовиков, при этом подчеркнул, что проблем не должны чувствовать и граждане. Вице-премьеру Александру Новаку поручено регулярно докладывать президенту и премьер-министру о ситуации с решением топливных проблем.