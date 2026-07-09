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Экономика

Экспорт животноводческой продукции из Псковской области вырос на 10,5% с начала года

Экспорт животноводческой продукции из Псковской области вырос на 10,5 % с начала 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: ПАИ

По данным на 2 июля, сотрудники Россельхознадзора оформили на экспорт 948 партий общей массой 23,1 тысячи тонн, что на 10,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,9 тысячи тонн).

География поставок продукции расширилась за счёт одной новой страны – Филиппин, общее количество стран-импортёров при этом осталось без изменений.

В наибольшем объёме из региона экспортировалась свинина – 429 партий общим весом 11,7 тысячи тонн. Продукция направлялась в Китай, Вьетнам, САР Гонконг Китая, Азербайджан, Сербию, Грузию и на Филиппины. Также за пределы России отправили 421 партию свиных субпродуктов (ушей, голов, хвостов и шкурок) общим объёмом 10,9 тысячи тонн. Основными покупателями субпродуктов стали Китай, Вьетнам и Филиппины.

Кроме того, в Эстонию поставили 79 партий рыбы и рыбопродукции весом 154,3 тонны, а в Азербайджан и Грузию – 18 партий рыбных консервов (286,3 тонны).

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов инспекторы Россельхознадзора подтвердили, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.

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