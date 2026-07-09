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Экономика

Коммуникационная сессия Банка России по ДКП началась в Пскове

Коммуникационная сессия по денежно-кредитной политике началась в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России в четверг, 9 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В работе сессии принимают участие начальник СЗ ГУ Банка России Павел Шаптала, эксперты Банка России, руководители профильных министерств правительства Псковской области, депутаты Законодательного Собрания региона, представители предпринимательского сообщества Псковской области – руководители промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли.

Коммуникационные сессии – один из традиционных инструментов взаимодействия Банка России с бизнес-сообществом, который позволяет обсудить денежно-кредитную политику, ожидания предпринимателей.

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