Коммуникационная сессия Банка России по ДКП началась в Пскове
Коммуникационная сессия по денежно-кредитной политике началась в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России в четверг, 9 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
В работе сессии принимают участие начальник СЗ ГУ Банка России Павел Шаптала, эксперты Банка России, руководители профильных министерств правительства Псковской области, депутаты Законодательного Собрания региона, представители предпринимательского сообщества Псковской области – руководители промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли.
Коммуникационные сессии – один из традиционных инструментов взаимодействия Банка России с бизнес-сообществом, который позволяет обсудить денежно-кредитную политику, ожидания предпринимателей.
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