Коммуникационная сессия Банка России по ДКП началась в Пскове

10:05, 09 июля 2026, ПАИ

Коммуникационная сессия по денежно-кредитной политике началась в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России в четверг, 9 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

В работе сессии принимают участие начальник СЗ ГУ Банка России Павел Шаптала, эксперты Банка России, руководители профильных министерств правительства Псковской области, депутаты Законодательного Собрания региона, представители предпринимательского сообщества Псковской области – руководители промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли.

Коммуникационные сессии – один из традиционных инструментов взаимодействия Банка России с бизнес-сообществом, который позволяет обсудить денежно-кредитную политику, ожидания предпринимателей.