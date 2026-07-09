Финансирование охраны труда в Псковской области в этом году вырастет до 80 млн рублей

13:30, 09 июля 2026, ПАИ

В 2025 году работодатели Псковской области, включая малый и средний бизнес, компенсировали расходы на охрану труда, предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний на общую сумму более 60 млн рублей. В 2026 году на эти цели планируется направить более 80 млн рублей, сообщили ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.

В программу поддержки включены 17 мероприятий, в том числе периодические медосмотры и спецоценка условий труда, закупка средств индивидуальной защиты, обучение по охране труда.

Предусмотрены два вида компенсаций: до 20 % взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также до 30 % расходов на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

«Благодаря цифровизации с 2025 года страхователи могут подать заявления и компенсировать затраты через личный кабинет организации на портале госуслуг», – отметили в псковском отделении СФР.