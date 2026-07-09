Оптовые цены на курятину в России достигли максимума с начала 2024 года

13:32, 09 июля 2026, ПАИ

Оптовая стоимость тушки бройлера на 26-й неделе 2026 года достигла 218 рублей за килограмм – максимального уровня как минимум с начала 2024 года. За неделю цена выросла на 9 %, в годовом выражении – на 20 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства AD Libitum.

Куриное филе за неделю с 22 по 28 июня подорожало на 10 % к предыдущей неделе и на 35 % в годовом выражении, до 395 рублей за килограмм. Окорочок вырос в цене до 175 рублей за килограмм (+3 % за неделю, +9 % за год), бедро – до 162 рублей (+3 % и +25 % соответственно).

При этом в Минсельхозе отметили, что отпускные цены на мясо кур с начала года снизились на 1 %, а за год выросли на 2,3 % у производителей и на 3,8 % в рознице, что ниже уровня инфляции. В ведомстве добавили, что сезонные колебания оптовых цен могут быть связаны с рыночной конъюнктурой, спросом и предложением, а также изменением структуры потребления.

Дополнительную поддержку ценам оказывает сезонный спрос: летом традиционно растёт потребление мяса птицы. С 1 по 28 июня число покупок шашлыка в рознице выросло на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Эксперты ожидают постепенной стабилизации производства во второй половине года. Рост оптовых цен улучшает финансовое положение предприятий и может стимулировать восстановление выпуска, однако быстро нарастить объёмы отрасли не удастся из-за зависимости от стоимости кормов и высокой стоимости финансирования.