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Экономика

Производство мяса птицы в России впервые за несколько лет сократилось

Производство мяса птицы в России в январе – мае 2026 года сократилось на 2,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,76 млн тонн в живом весе. В мае снижение ускорилось до 4 % в годовом выражении. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Фото: ПАИ

Для отрасли такая ситуация нетипична – в предыдущие годы статистика фиксировала рост, отметил руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артём Суворов. О снижении производства также говорят руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин и представители крупнейших производителей.

По словам экспертов, основная причина – резкое падение рентабельности на фоне роста затрат. Выросли расходы на корма, транспорт, логистику, моторное топливо, увеличилась налоговая нагрузка. В условиях дорогих кредитов у предприятий снизился оборотный капитал, что вынудило часть фабрик сократить производство.

Определённое влияние оказали и ветеринарные факторы. В начале года Россельхознадзор зафиксировал очаги высокопатогенного гриппа птиц в Краснодарском крае и Ростовской области, часть поголовья была уничтожена.

В Минсельхозе отметили, что объёмы производства мяса птицы по-прежнему позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны.

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