Пропагандой домашнего насилия назвала уполномоченный по правам ребёнка видео семейной пары из Великих Лук

11:14, 10 июля 2026, ПАИ

Пропагандой домашнего насилия назвала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова видео молодых супругов Лавровых из Великих Лук, которые они публикуют в социальных сетях.

«Насилие, унижение учит и тем самым укрепляет семью», – уверен 20-летний Павел Лавров. В интернете он размещает короткие ролики, где бьёт жену с грудным ребёнком на руках, плюет ей в лицо и унижает словесно. Он объясняет это «воспитанием» и утверждает, что мужчина должен контролировать семью силой, потому что из современных женщин нужно «выбивать дерьмо», чтобы «слушались», иначе они будут «перечить» и «спорить».

«Идёт пропаганда домашнего насилия, даже если это постановка. Роскомнадзор должен отработать этот вопрос и ограничить распространение подобного контента», – подчеркнула Наталия Соколова.



По словам уполномоченного, она направила запросы в адрес полиции, Следственного комитета и органов социальной защиты. «К вопросу обязательно должны подключиться все уполномоченные органы, а так как, кроме насилия над женщиной, возможно, за кадром есть насилие по отношению к ребёнку, то письмо направлено и в Следственный комитет, и в соцзащиту», – пояснила омбудсмен.



Наталия Соколова также сообщила, что на вечер 9 июля ей поступило 20 электронных обращений от граждан с просьбой разобраться в происходящем.

«Меня беспокоит, что подобный контент есть в открытом доступе и люди свободно его смотрят», – добавила Наталия Соколова.

Отметим, что аккаунты Лаврова в TikTok и Instagram* не раз блокировались, однако великолучанин создаёт новые и продолжает свободно распространять свои теории относительно избиения женщины в Telegram. В частности, он пишет, что «сильный мужчина» должен применять «грубую силу, унижение и доминирование» по отношению к женщине, если она «подвергает опасности семью». Блогер называет насилие и унижение «искусством», которым якобы владеют не все мужчины. При этом в одной из публикаций он пишет, что «насилие – это плохо и недопустимо», но одновременно называет некоторые формы агрессии «естественным порядком вещей».

Накануне полиция уже провела проверку. Молодые люди пояснили, что кадры – постановочные и никаких реальных конфликтов между ними нет, однако на видео, и с этим согласна уполномоченный по правам ребёнка, показано именно домашнее насилие, так как удар остаётся ударом, независимо от того, постановка это или нет.

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