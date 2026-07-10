Ларьки горят на улице Энтузиастов в Пскове

13:15, 10 июля 2026, ПАИ

Торговые ларьки загорелись около дома № 4 на улице Энтузиастов в Пскове. Как пишет канал «Псковская сводка» в MAX, существует угроза распространения огня на соседние строения.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX







На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Пожарные ликвидируют возгорание.

Обстоятельства произошедшего выясняются.