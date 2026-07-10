Ларьки горят на улице Энтузиастов в Пскове
Торговые ларьки загорелись около дома № 4 на улице Энтузиастов в Пскове. Как пишет канал «Псковская сводка» в MAX, существует угроза распространения огня на соседние строения.
-
Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Пожарные ликвидируют возгорание.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 июля 2026
Пропагандой домашнего насилия назвала уполномоченный по правам ребёнка видео семейной пары из Великих Лук