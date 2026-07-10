Полуторагодовалый малыш утонул в пруду в Бежаницах

14:12, 10 июля 2026, ПАИ

Полуторагодовалый малыш утонул в пруду в Бежаницах, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Следственными органами СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в водоёме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 9 июля ребёнок самостоятельно вышел из дома, во время прогулки провалился в водоём и утонул.

Следователи провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.