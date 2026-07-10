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Происшествия

Женщина на 30-й неделе беременности выжила после падения из окна высотки

28-летняя беременная женщина выжила после падения с седьмого этажа. Она получила лишь ушибы, а будущий ребёнок не пострадал, пишет РИА Новости.

Иллюстративный снимок. Фото: ПАИ

Инцидент произошёл во Владивостоке ночью. По словам самой женщины, она не могла уснуть и решила вымыть окно. Встав на подоконник, она поскользнулась и упала с высоты седьмого этажа. Услышав крики, соседка вызвала скорую помощь.

Реанимационная бригада прибыла на место через девять минут. Медики оказали пострадавшей первую помощь, обезболили, наложили воротник Шанца и шину на ногу, после чего доставили ее во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Обследование показало, что женщина отделалась множественными ушибами мягких тканей без переломов. Ультразвуковое исследование подтвердило, что состояние плода удовлетворительное и угрозы для его жизни и здоровья нет.

Врачи отметили, что выживание после падения с такой высоты и отсутствие серьёзных травм – крайне редкий случай.

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