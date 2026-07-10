Игорь Иванов поздравил работников почты с профессиональным праздником

19:15, 10 июля 2026, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил сотрудников «Почты России» с профессиональным праздником в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню российской почты, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.



Фото: Псковский облсовпроф



Фото: Псковский облсовпроф



Фото: Псковский облсовпроф



Фото: Псковский облсовпроф







«Сегодня «Почта России» – одна из важных артерий, обеспечивающих связь с самыми отдаленными уголками нашей страны. Псковская земля – не исключение. И у нас почта выполняет множество функций, в том числе и социальных. Кроме того, вы являетесь частью большой и дружной профсоюзной семьи, знаете о работе профсоюза не понаслышке, являясь одной из самых активных профсоюзных организаций. Поздравляю вас с праздником и хочу пожелать вам мира, здоровья, трудовых успехов и продолжения работы на благо жителей нашей с вами области», – отметил в поздравлении Игорь Иванов.

Также Игорь Иванов наградил в рамках мероприятия почётной грамотой Псковского областного совета профсоюзов директора УФПС Псковской области АО «Почта России» Нину Эберман.