Игорь Иванов поздравил работников почты с профессиональным праздником
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил сотрудников «Почты России» с профессиональным праздником в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню российской почты, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.
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Фото: Псковский облсовпроф
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Фото: Псковский облсовпроф
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Фото: Псковский облсовпроф
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Фото: Псковский облсовпроф
«Сегодня «Почта России» – одна из важных артерий, обеспечивающих связь с самыми отдаленными уголками нашей страны. Псковская земля – не исключение. И у нас почта выполняет множество функций, в том числе и социальных. Кроме того, вы являетесь частью большой и дружной профсоюзной семьи, знаете о работе профсоюза не понаслышке, являясь одной из самых активных профсоюзных организаций. Поздравляю вас с праздником и хочу пожелать вам мира, здоровья, трудовых успехов и продолжения работы на благо жителей нашей с вами области», – отметил в поздравлении Игорь Иванов.
Также Игорь Иванов наградил в рамках мероприятия почётной грамотой Псковского областного совета профсоюзов директора УФПС Псковской области АО «Почта России» Нину Эберман.
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