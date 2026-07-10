«Таблетку» в Локне благоустроят благодаря региональному конкурсу молодёжных инициативных проектов

17:50, 10 июля 2026, ПАИ

Руководитель управления по молодёжной политике, спорту и культуре администрации Локнянского муниципального округа Мария Титенкова выиграла региональный конкурс молодёжных инициативных проектов. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём канале в мессенджере MAX.

Победа в конкурсе позволит восстановить локацию в городском парке, известную среди местных жителей как «Таблетка». Раньше здесь проходили танцевальные вечера, собиралась молодёжь и звучала музыка.

«У многих жителей с этим местом связаны добрые воспоминания. К сожалению, сегодня площадка находится в запущенном состоянии. Несмотря на регулярные субботники, там снова появляются битое стекло, бутылки и мусор. И это особенно обидно, потому что сам парк стал красивым, уютным и обновлённым общественным пространством», – отметил Иван Белугин.

По словам главы Локнянского округа, в дальнейшем после благоустройства площадку планируют использовать как место для творческих мероприятий, встреч и досуга.

«Такие проекты – это не просто про благоустройство. Это про память места, про уважение к жителям и про то, чтобы в нашем округе появлялось больше точек притяжения для людей», – заключил Иван Белугин.