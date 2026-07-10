Псковский облсовпроф принял участие в обсуждении соревнований «Лучшая спортивная трудовая команда России»

19:41, 10 июля 2026, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие во Всероссийском совещании сторонников партии «Единая Россия» в режиме видеоконференции. Совещание провела член президиума Генерального совета партии, заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко совместно с заместителем Председателя ФНПР Сергеем Некрасовым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Участники совещания обсудили предстоящие соревнования «Лучшая спортивная трудовая команда России» в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» при участии ФНПР.

«Профсоюзы всегда поддерживали и поддерживают массовый спорт в трудовых коллективах. Проведение данного марафона – ещё одно подтверждение этому. Принимаем максимальное участие. Уверен, что лучшие результаты будут у команд трудовых коллективов с профсоюзным участием, где слова «Единство» и «Солидарность» не пустой звук. Работаем», – прокомментировал совещание Игорь Иванов.