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«Электронный звонарь» появился в колокольне Стефановской церкви Мирожского монастыря

«Электронный звонарь» появился в колокольне Стефановской церкви Мирожского монастыря, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот здесь и далее: телеканал «Первый Псковский»

Подобные системы уже установлены в 12 храмах Пскова. Современная установка управления колоколами воспроизводит канонические и традиционные звоны.

Запустить систему можно из любой точки. Список доступных звонов внушительный – и все они подобраны не случайно. Достаточно выбрать нужный вариант, совершить вызов, и уже через 5 секунд колокола зазвучат.

«78 разных видов звонов можно установить на наши колокола, в том числе и наши псковские, то есть Псково-Печерского монастыря. Для каждого из богослужений можно запустить разный звон», – отметил иеромонах Афанасий.

Среди доступных мелодий – образцы колокольного искусства с разных уголков страны, и у каждой – своё значение. Система оставляет за человеком право ручного исполнения, если вдруг возникнет техническая накладка. Однако звонарей не так много, поэтому автоматизация – действенная поддержка.

Всего на колокольне 11 колоколов – все именные, в память о людях, которые участвовали в возрождении Стефановской церкви. Колокола изготовили в Ярославской области по старинной, дореволюционной технологии. И это лишь часть большой работы. Сейчас впервые проводят масштабную реставрацию церкви. Специалисты уже выполнили большую часть самых сложных работ, завершить их планируют в 2026 году.

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