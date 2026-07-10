Около 2200 аварийных выездов совершили псковские газовики за полгода

17:58, 10 июля 2026, ПАИ

Около 2 200 раз выезжали на аварийные заявки специалисты аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Псков» в первом полугодии 2026 года. В большинстве случаев причиной вызова становились утечки газа при использовании газового оборудования. При этом каждый пятый вызов оказался ложным, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Одной из частых причин происшествий специалисты называют оставление работающего газового оборудования без присмотра. Так, в Великих Луках из-за подобного нарушения произошла утечка газа, которая привела к загазованности подъезда многоквартирного дома. Для ликвидации аварии газовикам пришлось временно отключить газоснабжение в стояке – без газа остались 19 квартир. Причиной затруднений стало отсутствие доступа в квартиру, где произошла утечка.

Главный инженер – первый заместитель генерального директора компании Максим Ксенофонтов напомнил, что газовое оборудование требует постоянного контроля со стороны владельцев и регулярного технического обслуживания специалистами. Он также подчеркнул, что любые самовольные работы на газопроводе категорически запрещены и представляют угрозу для жизни. При появлении запаха газа необходимо незамедлительно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам 104 или 112.