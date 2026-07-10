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Общество

Суд обязал школу в Островском районе провести комплексное обследование здания

Административный иск прокурора в интересах неопределённого круга лиц к Крюковской средней школе Островского района удовлетворил Островский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

Суд обязал образовательное учреждение в течение года организовать комплексное обследование технического состояния здания, его элементов, строительных конструкций и систем инженерного обеспечения.

Основанием для обращения в суд стали нарушения, выявленные в ходе проверки: школа, построенная в 1980 году, ни разу не проходила комплексного обследования с привлечением специализированной организации. Отчёт с результатами технической диагностики не составлялся.

По данным прокуратуры, отсутствие регулярной диагностики создавало угрозу безопасности учеников и сотрудников, повышало риск чрезвычайных ситуаций и могло привести к утрате здания из‑за прогрессирующего обветшания конструкций.

Согласно решению суда, обследование должно быть проведено с использованием современных средств технической диагностики и силами профильной организации. У школы есть один год со дня вступления решения в законную силу, чтобы исполнить предписание.

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