Суд обязал школу в Островском районе провести комплексное обследование здания
Административный иск прокурора в интересах неопределённого круга лиц к Крюковской средней школе Островского района удовлетворил Островский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Суд обязал образовательное учреждение в течение года организовать комплексное обследование технического состояния здания, его элементов, строительных конструкций и систем инженерного обеспечения.
Основанием для обращения в суд стали нарушения, выявленные в ходе проверки: школа, построенная в 1980 году, ни разу не проходила комплексного обследования с привлечением специализированной организации. Отчёт с результатами технической диагностики не составлялся.
По данным прокуратуры, отсутствие регулярной диагностики создавало угрозу безопасности учеников и сотрудников, повышало риск чрезвычайных ситуаций и могло привести к утрате здания из‑за прогрессирующего обветшания конструкций.
Согласно решению суда, обследование должно быть проведено с использованием современных средств технической диагностики и силами профильной организации. У школы есть один год со дня вступления решения в законную силу, чтобы исполнить предписание.
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