Правила взаимодействия с родительским сообществом обсудили на Форуме классных руководителей в Пскове

21:05, 10 июля 2026, ПАИ

В Пскове продолжается региональный этап Форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа. В нем принимают участие порядка 200 представителей сферы образования нашей страны. Программу дискуссионных площадок Форума дополнили выступления представителей Российского общества «Знание». В частности, о нюансах взаимодействия с родителями школьников и студентов рассказала представитель Ненецкого регионального центра развития образования (Нарьян-Мар) Татьяна Ипатова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Классных руководителей в школах и кураторов учебных групп в системе профтеха можно назвать связующим звеном между образовательными организациями и семьями юных россиян. Только в условиях партнерства этих двух институтов социализации возможно гармоничное развитие ребенка. Этим объясняется важность поднятой на форуме тематики.

Эффективная система взаимодействия предполагает и педагогическое просвещение родителей как через традиционные собрания, так и через индивидуальные консультации, электронные дневники, совместные общественные проекты. Стоит напомнить, что одним из таких проектов, объединяющих активных общественников и учебные заведения страны, стал Конкурс инициатив родительских сообществ от «Знания». В этом году его победителями признаны пять родкомов учебных заведений Псковской области. Они получат почти шесть миллионов рублей из федерального бюджета на решение значимых инициатив для юных жителей региона.

Новации в правилах коммуникации педагогов и родителей также обусловлены развитием современного цифрового пространства с его разрешенными мессенджерами и социальными сетями.

«Современного родителя можно сравнить с человеком, у которого (как у компьютера) десятки открытых «вкладок» – задач: работа, дети, быт, здоровье. При этом зачастую приходится констатировать дефицит свободного времени. И любое сообщение от образовательной организации он может воспринимать как дополнительное бремя, а не помощь. Поэтому важно объяснить, что взаимодействие с педагогами, с классным руководителем или куратором призвано, наоборот, снизить лишнюю нагрузку, помочь ребёнку стать лучше», – подчеркнула лектор «Знания», эксперт Татьяна Ипатова.

Приемы и методы выстраивания действенной коммуникации между образовательными организациями и семьями учеников разобрали во время открытой дискуссии на Форуме классных руководителей. Эти принципы могут быть положены в основу практической работы наставников в регионах Северо-Запада.

Напомним, что форум классных руководителей проводят ежегодно по поручению президента РФ Владимира Путина с 2021 года. С 2023 года мероприятие стало проходить во всех федеральных округах страны. В 2026 году региональный этап для Северо-Западного федерального округа впервые принимает Псковская область. Площадкой для его проведения выбрана Псковская гимназия с изучением основ православной культуры №28 – уникальное для региона учебное заведение, где с первого по одиннадцатый класс изучают историю Русской православной церкви.

В объективе фотографа ПАИ Екатерины Ивановой – моменты открытия форума и рабочая атмосфера профессионального сообщества.