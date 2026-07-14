Мода на десерты циклична – Александра Сафронова

18:32, 14 июля 2026, ПАИ

Мода на десерты циклична, рассказала топ-мастер международного уровня и создатель первого музея в России кондитерского искусства Александра Сафронова в программе «Лики Лук» в интервью «Первому Псковскому».

«Мода циклична. Точно как и в одежде, так и в кондитерской деятельности», – подчеркнула гостья эфира.

По словам кондитера, сейчас востребованы невысокие прямоугольные и вытянутые торты. Покупатели отдают предпочтение десертам с выразительным декором: в оформлении активно используют ягоды и сладости. При этом мастика по‑прежнему востребована, хотя её применяют уже не так массово, рассказала Александра Сафронова.

Специалист также отметила смену трендов в категории пирожных: если раньше популярностью пользовались нарезные, то сейчас в моде корпусные. «Когда‑то были модные нарезные пирожные, сейчас – корпусные пирожные. То есть всё равно меняется, но периодически всё возвращается опять на круги своя», – добавила кондитер.