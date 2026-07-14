Мода на десерты циклична – Александра Сафронова
Мода на десерты циклична, рассказала топ-мастер международного уровня и создатель первого музея в России кондитерского искусства Александра Сафронова в программе «Лики Лук» в интервью «Первому Псковскому».
«Мода циклична. Точно как и в одежде, так и в кондитерской деятельности», – подчеркнула гостья эфира.
По словам кондитера, сейчас востребованы невысокие прямоугольные и вытянутые торты. Покупатели отдают предпочтение десертам с выразительным декором: в оформлении активно используют ягоды и сладости. При этом мастика по‑прежнему востребована, хотя её применяют уже не так массово, рассказала Александра Сафронова.
Специалист также отметила смену трендов в категории пирожных: если раньше популярностью пользовались нарезные, то сейчас в моде корпусные. «Когда‑то были модные нарезные пирожные, сейчас – корпусные пирожные. То есть всё равно меняется, но периодически всё возвращается опять на круги своя», – добавила кондитер.
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