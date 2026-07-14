Главврач Псковского онкодиспансера Александр Юров провёл личный приём граждан

19:13, 14 июля 2026, ПАИ

Главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров провёл личный приём граждан. В ходе встречи рассмотрены обращения пациентов и их родственников по вопросам оказания медицинской помощи, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Все поступившие вопросы детально проработаны, а гражданам даны исчерпывающие разъяснения, а ряд проблем удалось решить непосредственно в рамках приёма, отметили в онкодиспансере.

Среди наиболее актуальных тем, которые волновали жителей региона: порядок направления в федеральные клиники, вопросы оказания паллиативной помощи в Псковской области, а также порядок обследований при диспансерном наблюдении.

В медучреждении отметили, что открытый формат взаимодействия помогает своевременно выявлять трудности, оценивать ситуацию в медучреждении и принимать меры для повышения доступности и качества помощи пациентам.