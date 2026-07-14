Псковских депутатов обучили оказанию первой помощи
Обучающее занятие по оказанию первой помощи провели для депутатов, их помощников и сотрудников аппарата Псковской городской Думы представители Псковского отделения Российского Красного Креста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
Участники тренинга осваивали технику сердечно-лёгочной реанимации, отрабатывали алгоритмы действий при закупорке дыхательных путей, кровотечениях и иных неотложных состояниях.
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