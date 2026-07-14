Псковских депутатов обучили оказанию первой помощи

17:23, 14 июля 2026, ПАИ

Обучающее занятие по оказанию первой помощи провели для депутатов, их помощников и сотрудников аппарата Псковской городской Думы представители Псковского отделения Российского Красного Креста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Участники тренинга осваивали технику сердечно-лёгочной реанимации, отрабатывали алгоритмы действий при закупорке дыхательных путей, кровотечениях и иных неотложных состояниях.