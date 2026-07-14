Банк России поздравил Псковское агентство информации с 25-летием

18:44, 14 июля 2026, ПАИ

Коллектив Псковского агентства информации получил поздравление с 25-летием издания от Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ и Псковского отделения. Поздравление подписали начальник СЗГУ ЦБ России Павел Шаптала и управляющий отделением Центробанка РФ по Псковской области Андрей Токарев.

В обращении отмечается, что редакция Псковского агентства информации на протяжении четверти века придерживается высоких профессиональных стандартов, особо выделена активная работа редакции по повышению финансовой грамотности жителей Псковской области.

«Совместными усилиями, при участии экспертов Банка России, был реализован целый ряд медиапроектов, которые доказали, что Псковское агентство информации воспринимает просветительскую миссию как органичную часть своей редакционной политики», – отмечается в поздравлении.

В тексте также говорится, что такое партнёрство позволяет выстраивать действенную систему финансового просвещения граждан. «Желаем коллективу агентства новых творческих высот, стойкости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть следующие 25 лет будут столь же плодотворными, а каждый новый проект – ещё более значимым вкладом в жизнь региона», – подчеркнули в Банке России.

Отметим, в день юбилея, 13 июля, с поздравлениями в офис Псковского агентства информации пришёл управляющий отделением Центробанка РФ по Псковской области Андрей Токарев. Он отметил, что за эти годы в редакции уже сформировался профессиональный коллектив, а информационное агентство стало ключевым источником информации для жителей региона. Андрей Токарев пожелал сотрудникам ПАИ оставаться такими же профессиональными, неравнодушными и всегда быть там, где случаются главные события региона.

Ранее сотрудников издания также поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов.

Псковское агентство информации (ПАИ) было зарегистрировано в Минпечати как интернет-СМИ в апреле 2001 года, а первой публикацией, открывшей его историю, стала новость о карнавале в Пскове от 13 июля того же года. На первых этапах работы на сайте регионального СМИ выходило всего несколько новостей в день. За годы работы агентство превратилось в ведущий информационный портал Псковской области, выпускающий более 100 публикаций ежедневно.

В 2021 году, к своему 20-летию, ПАИ открыло собственный медиацентр в центре Пскова. Первым пресс-конференцию на новой площадке дал губернатор Михаил Ведерников.