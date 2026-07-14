31 случай острых кишечных инфекций зарегистрирован в Псковской области

17:05, 14 июля 2026, ПАИ

31 случай острых кишечных инфекций зарегистрирован в Псковской области на неделе с 6 по 12 июля, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора. В связи с этим в ведомстве напомнили жителям региона о правилах профилактики пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, риск которых возрастает летом.

Специалисты рекомендуют пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи, фрукты и зелень, а мясо, птицу, рыбу и яйца подвергать достаточной термической обработке. Сырые продукты следует хранить отдельно от готовых и использовать для них разные разделочные доски и ножи.

Кроме того, в ведомстве советуют не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, особенно молочную и мясную продукцию. Дома необходимо регулярно мыть и дезинфицировать поверхности, а купаться – только в официально разрешенных водоемах, не заглатывая воду во время ныряния.

Особое внимание Роспотребнадзор призывает уделять личной гигиене. Руки необходимо мыть с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, прогулок и контакта с животными. Также важно приучать к этим правилам детей.

При первых признаках недомогания специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.