Псковские газовики готовятся к отопительному сезону и принимают меры в отношении неплательщиков

18:26, 14 июля 2026, ПАИ

Комплекс мероприятий по обеспечению надёжного газоснабжения потребителей и укреплению финансовой дисциплины проводят специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в преддверии нового отопительного сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

В рамках претензионно-исковой работы поставщик газа направил более 1,4 тысячи уведомлений юридическим лицам и свыше 32 тысяч – физическим. Предупреждения о возможном ограничении поставок топлива получили 89 промышленных предприятий. В отношении 31 неплательщика из числа граждан и 11 промышленных объектов подача газа была приостановлена.

«Наиболее тревожная ситуация наблюдается среди теплоснабжающих организаций, чей совокупный долг перед поставщиком достиг 898,4 миллиона рублей. Это создаёт прямые риски для своевременного старта отопительного периода», – отметили в пресс-службе.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов подчеркнул, что вопрос оплаты потреблённого газа является вопросом безопасности региона. Отсутствие задолженностей – базовое условие для успешного прохождения зимы. Компания призывает потребителей и руководителей предприятий погасить долги в кратчайшие сроки, отметив, что подготовка к отопительному сезону – общая задача, от которой зависит комфорт и безопасность всех жителей Псковской области.