Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»

11:40, 14 июля 2026, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 14 июля.

Предвыборная кампания стремительно развивается – в какой стадии она сейчас находится? Какие политические партии уже подали документы в избирательную комиссию? Кому из кандидатов потребовались дополнительные консультации специалистов избиркома? Сколько партий максимально может попасть в бюллетени на выборах в Госдуму и Заксобрание Псковской области? Как избирательная комиссия привлекается к подготовке наблюдателей? Столкнулась ли избирательная система уже на этих выборах с информационными вбросами и фейками?

Об этом с главой облизбиркома поговорит ведущий программы Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в прямой эфир «Серебряного дождя» в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».