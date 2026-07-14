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Политика

Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 14 июля.

Фото: ПАИ

Предвыборная кампания стремительно развивается – в какой стадии она сейчас находится? Какие политические партии уже подали документы в избирательную комиссию? Кому из кандидатов потребовались дополнительные консультации специалистов избиркома? Сколько партий максимально может попасть в бюллетени на выборах в Госдуму и Заксобрание Псковской области? Как избирательная комиссия привлекается к подготовке наблюдателей? Столкнулась ли избирательная система уже на этих выборах с информационными вбросами и фейками?

Об этом с главой облизбиркома поговорит ведущий программы Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в прямой эфир «Серебряного дождя» в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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