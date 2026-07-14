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Политика

Елена Синёва и Юрий Сорокин подали документы на выборы в Заксобрание Псковской области

Документы для выдвижения в депутаты Законодательного Собрания Псковской области представили 13 июля в территориальную избирательную комиссию Пскова два кандидата от политической партии «Единая Россия». Об этом сообщается в официальной группе ТИК города Пскова в соцсети «ВКонтакте».

  • Выдвижение кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области
    Фото: из группы ТИК Пскова
  • Выдвижение кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области
    Фото: из группы ТИК Пскова

По одномандатному избирательному округу № 3 (ближнее Завеличье) выдвинулась председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва. По одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье) – заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин.

Ранее в территориальную избирательную комиссию Дновского муниципального округа подал документы кандидат от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу № 8 Дмитрий Мельцер.

Напомним, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

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