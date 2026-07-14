Псковичи смогут сделать прививку от гриппа прямо на избирательном участке

16:09, 14 июля 2026, ПАИ

Псковичи смогут сделать прививку от гриппа прямо на избирательном участке. Также можно будет пройти преддиспансеризацию и, разумеется, проголосовать, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Договоренности о мобильных прививочных комплексах с региональным минздравом уже есть.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.