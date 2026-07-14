Псковичи смогут сделать прививку от гриппа прямо на избирательном участке
Псковичи смогут сделать прививку от гриппа прямо на избирательном участке. Также можно будет пройти преддиспансеризацию и, разумеется, проголосовать, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Договоренности о мобильных прививочных комплексах с региональным минздравом уже есть.
Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.
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