В Псковской области организуют исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера»

16:21, 14 июля 2026, ПАИ

19 июля на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» состоится военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера», в котором примут участие реконструкторы из разных регионов России, сообщили ПАИ организаторы.

Мероприятие будет посвящено событиям, произошедшим в июле 1944 года, когда советские войска прорвали немецкую оборонительную линию «Пантера». Именно отсюда Красная армия начала освобождение оккупированных немцами европейских государств и открыла дорогу на Берлин.

«Мы считаем, что в нынешних реалиях крайне важно помнить о подвиге советского солдата в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому мы уже не первый год проводим такие интерактивные уроки, которые ориентированы в первую очередь на молодежь. Наша главная задача – достучаться до подрастающего поколения и вовлечь его в понимание исторических процессов», – рассказал председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

В мероприятии примут участие больше 100 реконструкторов из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода и других регионов, а также историческая техника. Гостей фестиваля ждут интерактивные исторические лагеря, демонстрирующие быт бойцов Красной армии, техника времён ВОВ и разнообразные выставки комплекса «Линия Сталина».

Организаторы мероприятия – оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» и ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник».

Начало фестиваля в 12:00, реконструкции – в 13:00. Вход свободный.