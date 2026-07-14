Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семейный сквер откроют у Дома молодёжи в Пскове

Торжественное открытие нового общественного пространства для семейного отдыха «Семейный сквер» состоится 22 июля в 15:00 у Дома молодёжи на улице Конной, 2 в Пскове. Организаторы подготовили насыщенную программу для гостей всех возрастов, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Изображение ПАИ предоставили в министерстве молодёжной политики Псковской области

На сцене талантов выступят творческие коллективы: фольклорное творческое объединение «Скоморошина», группа «Внутренний путь» и семейный вокальный ансамбль «Поющие васильки». Гости смогут принять участие в традиционных псковских играх и забавах.

Для любителей рукоделия будет работать Аллея мастеров, где дети и взрослые под руководством опытных наставников смогут изготовить памятные сувениры из бумаги и ткани.

Также будет работать интерактивная площадка, где сотрудники МЧС расскажут и покажут, как правильно действовать в различных экстремальных ситуациях, и разрешат всем желающим посидеть в пожарной машине. Мероприятие продлится до 18:00, вход свободный.

Отметим, что проект «Семейный сквер» реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области в рамках регионального конкурса социальных проектов молодых семей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






14 июля 2026

Главврач Псковского онкодиспансера Александр Юров провёл личный приём граждан
14 июля 2026

Банк России поздравил Псковское агентство информации с 25-летием
14 июля 2026

Мода на десерты циклична – Александра Сафронова
14 июля 2026

Псковские газовики готовятся к отопительному сезону и принимают меры в отношении неплательщиков
14 июля 2026

Завод «Титан-Полимер» внедрил систему высокоточной диагностики производственного оборудования
14 июля 2026

Псковских депутатов обучили оказанию первой помощи
14 июля 2026

Июльский лайфстайл: жара, речка, Псков
14 июля 2026

31 случай острых кишечных инфекций зарегистрирован в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...