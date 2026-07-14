Семейный сквер откроют у Дома молодёжи в Пскове

16:05, 14 июля 2026, ПАИ

Торжественное открытие нового общественного пространства для семейного отдыха «Семейный сквер» состоится 22 июля в 15:00 у Дома молодёжи на улице Конной, 2 в Пскове. Организаторы подготовили насыщенную программу для гостей всех возрастов, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

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На сцене талантов выступят творческие коллективы: фольклорное творческое объединение «Скоморошина», группа «Внутренний путь» и семейный вокальный ансамбль «Поющие васильки». Гости смогут принять участие в традиционных псковских играх и забавах.

Для любителей рукоделия будет работать Аллея мастеров, где дети и взрослые под руководством опытных наставников смогут изготовить памятные сувениры из бумаги и ткани.

Также будет работать интерактивная площадка, где сотрудники МЧС расскажут и покажут, как правильно действовать в различных экстремальных ситуациях, и разрешат всем желающим посидеть в пожарной машине. Мероприятие продлится до 18:00, вход свободный.

Отметим, что проект «Семейный сквер» реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области в рамках регионального конкурса социальных проектов молодых семей.