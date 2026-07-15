175 компаний в Псковской области получили компенсацию на улучшение условий труда

10:54, 15 июля 2026, ПАИ

175 компаний в Псковской области воспользовались возможностью компенсировать расходы на улучшение условий труда за счёт средств регионального отделения Социального фонда России. Об этом сообщается в официальной группе псковского отделения СФР в соцсети «ВКонтакте».

Предприятия оформили заявки через портал «Госуслуги», после чего в течение девяти рабочих дней получили решение регионального отделения.

Программа включает проведение специальной оценки условий труда, организацию периодических медосмотров, закупку средств индивидуальной защиты, а также санаторно-курортное лечение для работников вредных производств.

Размер компенсации – до 20 % от суммы страховых взносов за предыдущий год; при включении в план санаторно-курортной реабилитации лиц предпенсионного возраста и пенсионеров он увеличивается до 30 %. Условия участия: отсутствие задолженности по взносам, а также оплата мероприятий за счёт работодателя с последующим возвратом средств.

Заявки принимают до 1 августа. Дополнительную информацию можно получить по телефону регионального кол-центра для страхователей (8 8112) 70-02-01.