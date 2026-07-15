Глава Пскова назвал имена звёзд, которые выступят в День города

10:17, 15 июля 2026, ПАИ

Глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX объявил имена артистов, которые выступят на праздничном концерте в День города, 26 июля, в Финском парке Пскова.

Хедлайнером вечера станет группа «Тайпан», известная по хитам, набравшим миллионы прослушиваний на музыкальных платформах. Перед зрителями также выступит Лиза Матрешка, в творчестве которой сочетаются поп-музыка, электроника, джаз и речитатив. Еще одной участницей праздничной программы станет певица Нина Шнайдер. Ее репертуар объединяет поп-музыку, этнические мотивы и акустические баллады.

Кроме того, на сцену выйдет киберфолк-группа Runa Project, исполняющая музыку, в которой фольклорные мотивы сочетаются с современной электронной аранжировкой.

Праздничный концерт начнется 26 июля в 18:00 на сцене в Финском парке.