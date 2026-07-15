Новый молодой специалист приступил к работе в ФАПе в Дновском районе

10:13, 15 июля 2026, ПАИ

Молодой специалист Екатерина Баринова приступила к работе в новом фельдшерско-акушерском пункте филиала «Дновский» в деревне Белая. Жители могут получить медпомощь рядом с домом благодаря программе «Земский фельдшер», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

В этом году Екатерина Баринова успешно окончила Великолукский медицинский колледж по специальности «лечебное дело». Место работы выбрала осознанно: производственную практику ещё с первого курса проходила здесь же и заранее познакомилась и со спецификой работы ФАПа, и с дружным коллективом.

«Для комфортного профессионального старта за молодым специалистом закреплён наставник – фельдшер Алёна Николаева будет сопровождать коллегу на начальном этапе, помогать в сложных ситуациях и делиться практическим опытом», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников пожелал Екатерине Бариновой и всем молодым медикам, которые приходят в учреждения региона, успешной работы, профессионального роста и благодарных пациентов. Программа реализуется в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».