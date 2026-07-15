День открытых дверей для родственников осуждённых прошёл в псковской ИК-4

10:22, 15 июля 2026, ПАИ

День открытых дверей для родственников осуждённых прошёл в ИК-4 УФСИН России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе управления.

Перед началом экскурсии начальник ИК-4 Сергей Горячев провёл вступительный инструктаж о правилах поведения на режимной территории. Затем в сопровождении заместителя начальника ИК-4 Максима Жаронина гости посетили основные объекты: клуб, храм, расположенный на территории колонии, и столовую, где смогли попробовать только что приготовленный обед.

Вместе с этим родственники осмотрели отряд облегчённых условий отбывания наказания, убедившись в комфорте и порядке, в которых содержатся их близкие. В завершение встречи состоялось совместное чаепитие, где осуждённые пообщались с родными.

В пресс-службе отметили, что дни открытых дверей регулярно проводятся в учреждениях УИС. Они имеют важное воспитательное значение: помогают отбывающим наказание сохранять социальные связи и минимизируют риск совершения повторных преступлений.