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Общество

Голос региона: Псковская детская городская поликлиника поздравила ПАИ с 25-летием

Псковская детская городская поликлиника поздравила коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания.

Главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех. Фото: ПАИ

«От имени всего коллектива Псковской детской городской поликлиники и от себя лично сердечно поздравляю вас с этим значимым юбилеем. Четверть века работы – это не просто дата, это целая эпоха в жизни нашего региона», – сказала главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.

Она подчеркнула, что за годы своего существования Псковское агентство информации стало одним из ведущих и цитируемых СМИ Псковской области, ядром государственного медиахолдинга, объединяющего десятки средств массовой информации.

«Ваш профессионализм, объективность и стремление быть голосом региона заслуживают глубокого уважения. Для нас особенно ценно наше давнее и плодотворное сотрудничество. Благодаря нашему сотрудничеству мы можем доносить до родителей самую важную информацию о здоровье их детей», – добавила она.

Особо Эльвира Мелех отметила проект «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача», который реализуется при поддержке медиахолднига. В коротких, но ёмких трёхминутных выпусках врачи делятся простыми советами, помогая родителям справляться с тревогой и заботиться о детях. Этот проект, по словам спикера, объединил запрос родителей на быстрые ответы и мультиплатформенные возможности холдинга.

«Желаем Псковскому агентству информации новых творческих успехов, ярких проектов и благодарных читателей. Пусть ваш голос всегда звучит уверенно и объективно!» – заключила главврач медучреждения.

Ранее сотрудников издания также поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, а также Северо-Западное главное управление Центрального банка РФ и Псковское отделение: поздравление подписали начальник СЗГУ ЦБ России Павел Шаптала и управляющий отделением Центробанка РФ по Псковской области Андрей Токарев.

Фото: ПАИ

Напомним, что Псковское агентство информации (ПАИ) было зарегистрировано в Минпечати как интернет-СМИ в апреле 2001 года, а первой публикацией, открывшей его историю, стала новость о карнавале в Пскове от 13 июля того же года. На первых этапах работы на сайте регионального СМИ выходило всего несколько новостей в день. За годы работы агентство превратилось в ведущий информационный портал Псковской области, выпускающий более 100 публикаций ежедневно.

В 2021 году, к своему 20-летию, ПАИ открыло собственный медиацентр в центре Пскова. Первым пресс-конференцию на новой площадке дал губернатор Михаил Ведерников.

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